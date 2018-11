Konzert

„No Ma’am“ rocken die Bürgerschänke

KONZERT Coverband spielt in Holzhausen

Dautphetal-Holzhausen Die Coverband „No Ma‘am“ spielt am Samstag, 17. November, in der Bürgerschänke in Holzhausen (Weiherstrasse 11).

Copyright © mittelhessen.de 2018