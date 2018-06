„O wie schön ist deine Welt“

MUSIK Männerchor „Amici del Canto“ gestaltet Konzert zum Sommeranfang / Umfangreiches Repertoire

Dautphetal/Marburg Der Männerchor „Amici del Canto“ tritt am Samstag, 23. Juni, im Rahmen der Konzertreihe „Stunde der Orgel“ in der lutherischen Pfarrkirche in Marburg auf. Musikalisch unterstützt werden die Sänger dabei von der Organistin Ka Yong Lee.

Copyright © mittelhessen.de 2018