Von Sascha Valentin

„Offene Bühne“ offenbart Talente

kreativität Schüler und Lehrer musizieren in den Biedenkopf gemeinsam

Biedenkopf Welch verborgene Talente in ihren Reihen schlummern, haben die Schüler und Lehrer der Hinterlandschule Biedenkopf bei einer Open Stage gezeigt. Deren Zahl ist sogar so groß, dass sie für die Veranstaltung erstmals in die Sporthalle ausweichen mussten.

