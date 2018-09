Musik

„Sher on a Shier“ spielt

Konzert Musikgruppe tritt in Wallau auf

Biedenkopf-Wallau Mit ihrem aktuellen Programm tritt die Klezmergruppe „Sher on a Shier“ in der evangelischen Kirche in Biedenkopf-Wallau auf. Das Konzert am Donnerstag, 13. September, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

