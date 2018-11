Kirche

„Wie ein Leben gelingt“

Impulse Helmut Blatt spricht in Oberdieten

Breidenbach-Oberdieten Zu zwei Impulsabenden und einem Gottesdienst zum Buß- und Bettag laden die Landeskirchliche Gemeinschaft Oberdieten, die Evangelische Kirchengemeinde Oberdieten und der CVJM Oberdieten alle Gemeindemitglieder ein. „Warum ein gutes, „frommes“ Leben nicht ausreicht?“ lautet das Thema des Impulsabends am Montag, 19. November. Am Dienstag, 20. November, steht die Frage „Wodurch kann jeder ewiges Leben empfangen?“ im Mittelpunkt des Impulsabends. Und schließlich geht es beim Gottesdienst zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 21. November, um das Thema „Wie sieht ein ,gelingendes' Leben aus?“.

