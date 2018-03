„Wir sind kein Müllsammelverein“

TREFFEN Heimatverein berichtet von untragbaren Zuständen an der Schutzhütte

Dautphetal-Friedensdorf Was ist nur an der Friedensdorfer Schutzhütte los? In der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verschönerungsvereins hat Christian Evelbauer auf teils untragbare Zustände hingewiesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018