Vortragsabend

„Wozu bin ich hier?“

VORTRAG Stefan Piechottka kommt nach Altenvers

Lohra-Altenvers Die Landeskirchliche Gemeinschaft Altenvers lädt zu einem Vortragsabend am Sonntag, 27. Mai, mit Stefan Piechottka, Pastor der Evangelischen Gemeinschaft Marburg-Ortenberg, ein. Der Abend wird ergänzt durch Liedbeiträge des MGV-Altenvers. Piechottka, Jahrgang 1969, stammt aus dem Ruhrgebiet. Er studierte Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor, danach war er zehn Jahre Pastor in Hamburg. In seinem Vortrag greift er die grundsätzliche Frage auf: „Wozu bin ich hier?“

