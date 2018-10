Radiomuseum

1969 startete Willy Brandt in Biedenkopf

Geschichte Siegeszug begann im Hinterland

Bad Laasphe Am 21. August 1969 sprach Bundesaußenminister Willy Brandt (SPD) dreißig Minuten auf dem Marktplatz in Biedenkopf; wenig später redete er auf dem Wilhelmsplatz in Laasphe. Das war der Auftakt zu Willy Brandts Bundestagswahlkampf 1969.

