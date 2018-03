2000 Euro Schaden

Unfallflucht Schwierige Ermittlungen

Dautphetal-Friedensdorf Fest steht, dass der Schaden an dem schwarzen Daimler GLA rund 2000 Euro beträgt. Ansonsten spricht die Polizei von einem „schwierigem Ermittlungsansatz“. Der Besitzer des Autos zeigte den Schaden am Mittwoch, 14. Februar bei der Polizei in Biedenkopf an. Schwierig deshalb, weil es außer dem Schaden am Auto keine weiteren Anhaltspunkte gibt – nicht mal der Unfallort ist genau bekannt. Der Mann stellte den Schaden hinten rechts an der Stoßstange am Montag, 12. Februar, um 15 Uhr in Friedensdorf fest. Zuletzt unbeschädigt weiß er sein Auto am Freitag, 9. Februar ebenfalls gegen 15 Uhr. In der Zwischenzeit stand der schwarze Wagen an mehreren Stellen im Umkreis von Biedenkopf.

