21 neue Landschaftsführer sind nun einsatzbereit

LAHN-DILL-BERGLAND Ausbildung und Prüfung bestanden

BAD ENDBACH Im Lahn-Dill-Bergland laden künftig 21 zusätzliche Natur- und Landschaftsführer zu speziellen Angeboten in der Region ein. Sie erhielten am Freitagabend in Bad Endbach ihre Zertifikate.

Copyright © mittelhessen.de 2018