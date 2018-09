Straßen

300 000 Euro für Sanierung

STRASSEN In Hartenrod geht es los

Bad Endbach In der Gemeinde wird in der nächsten Woche mit Straßenunterhaltungsmaßnahmen begonnen, teilte Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) mit. Los geht es in Hartenrod mit den Straßen Eichenweg und Michelgrube. Darüber, welche Straßen folgen, werden die jeweiligen Anlieger frühzeitig informiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018