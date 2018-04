466 Fahrzeuge zu schnell

Bilanz Polizei ziehen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Marburg-Biedenkopf Auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf waren beim „Speedmarathon“ am Mittwoch, 18. April, Polizei und Kommunen an knapp 20 Messstellen im Einsatz. 14 737 Fahrzeuge passierten die „Blitzer“. Insgesamt waren laut Polizei 466 Fahrzeuge zu schnell. 435 Fahrzeuglenker müssen mit einem Verwarnungsgeld von maximal 35 Euro rechnen. 31 Kraftfahrzeugfahrer waren so schnell, dass auf sie ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg zukommen. Aber keiner der Gemessenen war so flott unterwegs, dass ein Fahrverbot droht.

