62-Jähriger fährt in Bahnschranke

UNFALL Sachschaden beträgt rund 5000 Euro

Lahntal-Sarnau Ein 62 Jahre alter Mann aus dem Lahntal ist nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen, 19. Juli, gegen 7 Uhr mit seinem Pkw in die geschlossene Schranke am Bahnübergang Sarnau gefahren.

