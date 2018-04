Abfall illegal entsorgt

Fahndung Polizei sucht Zeugen

Breidenbach-Kleingladenbach Bislang nicht ermittelte Täter haben diverse Daimler-Autoteile illegal entsorgt. Laut Polizeibericht haben die Täter die Autoteile am Samstag, 7. April, oder früher am Ende der Zufahrt zum Silbersee in der Waldgemarkung Kleingladenbach abgelegt.

