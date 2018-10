Märkte

Adventsmarkt: Jetzt den Standplatz sichern

FSV Interessenten können sich jetzt melden

Dautphetal-Buchenau Der Förderkreis im FSV Buchenau veranstaltet am zweiten Advents-Wochenende, am 8. und 9. Dezember, in der Dorfmitte seinen 24. Adventsmarkt.

