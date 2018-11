AquaMar

Aktionshalle ist offen

AQUAMAR Einschränkung wegen Veranstaltung

Marburg Entgegen der bisherigen Information, dass das Sport- und Freizeitbad AquaMar am Samstag, 3., und Sonntag, 4. November, aufgrund einer Schwimmsportveranstaltung des VfL Marburg geschlossen ist, werden das Aktionsbecken, die Rutsche und das Kinderplanschbecken an beiden Tagen jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet sein. Es gelten verbilligte Eintrittspreise. Die Saunawelt ist, ebenfalls an beiden Tagen von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Dies teilte die Stadt Marburg mit.

