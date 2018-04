Alkoholisierter Mann greift Polizisten an

STREIT Zur Ausnüchterung geht es in Gewahrsam

Marburg Am Montagmorgen, 16. April, um kurz nach 05 Uhr, kam es am Hauptbahnhof in Marburg zu einem Vorfall, der mit der Ingewahrsamnahme eines 36 Jahre alten Mannes aus Neustadt endete.

Copyright © mittelhessen.de 2018