Alte Kita-Gebühren bleiben vorerst gültig

Parlament Parlament entfristet Satzung

Gladenbach Wer in der jüngsten Parlamentsrunde in Gladenbach auf eine Abstimmung über die vieldiskutierten Kindergartengebühren gehofft hatte, wurde am Donnerstagabend enttäuscht.

Copyright © mittelhessen.de 2018