Von Silke Pfeifer-Sternke

Am Sonntag ist wieder Suppe da

FEST Im Bürgerhaus Lohra gibt es 19 Gerichte aus neun Nationen

Lohra Seit jeher wird im siedenden Wasser gekocht, was die Natur hergibt: Gemüse, Fleisch und Wurzelwerk. 19 Suppenvariationen aus neun Nationen können Besucher am Sonntag, 22. April, ab 12 Uhr im Bürgerhaus in Lohra kosten.

