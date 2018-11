An der Südspange soll der Verkehr besser fließen

Bauarbeiten Insel soll weichen / Mehr Fahrspuren entstehen

Marburg An der Südspange in Marburg und den Auffahrten zur Bundesstraße 3 laufen Bauarbeiten an. Ziel ist es laut Hessen Mobil und der Stadt Marburg, die Verkehrsführung so zu verändern, dass der Verkehr besser fließt. Während der Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen.

