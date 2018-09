Kindergarten

Anbau ist Thema

Bad Endbach Der geplante Anbau an die Kindertagesstätte „Wunderland“ in Bad Endbach steht erneut auf der Tagesordnung der Bad Endbacher Gemeindevertretung. Diese hatte weiteren Beratungsbedarf wegen der gestiegenen Baukosten angemeldet und das Thema wieder an die Ausschüsse verwiesen. Auf ihrer nächsten Sitzung, am Montag, 10. September, werden die Fraktionen nun über eine Bürgschaft zugunsten des Kinderzentrums „Weißer Stein“ Marburg-Wehrda entscheiden. Die Parlamentarier werden in der Sitzung unter anderem auch über die Einrichtung einer „Kindergarten-Kommission“ sprechen.

Copyright © mittelhessen.de 2018