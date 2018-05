Von Hartmut Bünger

Anbau schafft 17 neue Kita-Plätze

betreuung Stadt baut Räume für zwölf weitere Kinder, kann aber 17 unterbringen

Biedenkopf-Breidenstein Die Stadt Biedenkopf will an die Kindertagesstätte in Breidenstein anbauen. Auf diesem Wege sollen dort insgesamt 17 neue Plätze entstehen. Über das Vorhaben hat Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) kürzlich den Bauausschuss informiert.

