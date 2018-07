Von Michael Rinde

Angehörige brauchen noch viel Geduld

FEUER Mehr als drei Jahre nach verheerendem Brand in Stadtallendorf dauert die juristische Aufarbeitung an

Stadtallendorf Strafrechtlich ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße In der Spaltanlage abgeschlossen. Doch zivil­rechtlich geht es um ­Schadenersatz und Schmerzensgeld.

