Anmeldung läuft online

FERIENSPIELE Steffenberger wollen den Kindern was bieten

Steffenberg Auch in diesem Jahr soll es in den Sommerferien ein Angebot für die Steffenberger Kinder geben. In der Gemeindeverwaltung kümmert sich wieder Aysel Erdogan um die Koordination der Termine zwischen dem 25. Juni und dem 3. August. Wenn Vereine eine Aktion anbieten wollen, dann müssen sie dies wieder im Internet unter der Adresse www.steffenberg.de/ferienspiele2018 tun. Dort gibt es ein Formular,. in dem bis zum 11. April alle Daten eingetragen werden müssen.

