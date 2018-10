Arbeiten am Friedhof stehen noch aus

Ortsbeirat Auch rund um das Dorfgemeinschaftshaus muss einiges erledigt werden

Steffenberg-Quothausen Am Dorfgemeinschaftshaus und am Friedhof in Quotshausen müsste die Gemeinde mal ein paar Dinge in Ordnung bringen. Dazu hat der Ortsbeirat den in seiner jüngsten Sitzung anwesenden Bürgermeister Gernot Wege eindringlich aufgefordert.

Copyright © mittelhessen.de 2018