Führung

Auf Spurensuche gehen

GESCHICHTE Führung mit Rainer Becker

Bad Laasphe Am Mittwoch, 28. März, lädt die Tourismus, Kur und Stadtentwicklung (TKS) Bad Laasphe zu einer Spurensuche jüdischen Lebens in der Kleinstadt im Kreis Siegen-Wittgenstein ein. Der Spaziergang verläuft vom Rand der Altstadt durch die Gassen und Straßen. Dabei erläutert Rainer Becker vom Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Geschichte der jüdischen Gemeinde. Start ist um 16 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße (Ecke Königstraße). Die Teilnahme kostet vier Euro.

