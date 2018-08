Auf dem Spielplatz feiern

AKTION Ortsbeirat lädt für den 11. August ein

Steffenberg-Niedereisenhausen In diesem Jahr soll es wieder ein Spielplatzfest in Niedereisenhausen geben. Der Ortsbeirat ist mit seinen Planungen schon fast fertig, so Ortsvorsteherin Anette Luy. Gefeiert wird am Samstag, 11. August, von 12 bis 18 Uhr auf dem Gelände in der Wiesenstraße. In diesem Jahr kommt auch die Jugendfeuerwehr aus Niedereisenhausen und bietet ein paar Aktionen an. Die kleinen Besucher können dann nicht nur die vielen Geräte auf dem Spielplatz nutzen. Neben kühlen Getränken gibt es auch wieder Waffeln, so die Ortsvorsteherin. Der Erlös des Festes soll der Unterhaltung des Spielplatzes zugute kommen.

