Auf der Spur der Wolgadeutschen

Bereits im Abspann der 45-minütigen hr-Reportage zum 25-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr hatten die Mountainbiker angekündigt, weitermachen zu wollen. „Neben Australien und dem Balkan war sogar Papua Neuguinea als Projektidee im Gespräch“, erzählt Ulrich Weigel. Dann aber habe Reinhard Balzer angerufen, der das Team seit vielen Jahren unterstützt, und gesagt: „Jungs, ich hab‘s, wir gehen auf die Spurensuche der Wolgadeutschen“. Damit war die Entscheidung natürlich gefallen.

Die Geschichte der Wolgadeutschen reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Katharina die Große, die 1729 als Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Stettin geboren worden war, ermöglichte am 22. Juli 1763 mit einem Manifest Tausenden deutschen Bauern die Ansiedlung in den Ebenen beiderseits der Wolga.

Sie versprach den Siedlern Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und das Verfügungsrecht über ihr Land. Geplant waren rund 100 deutsche Siedlungen, die später von bis zu 28 000 Wolgadeutschen bewohnt wurden. Die Epoche der Wolgadeutschen endete im Zweiten Weltkrieg, als Stalin sie zwangsweise nach Kasachstan und Sibirien umsiedeln ließ.

„Unsere Recherchen laufen seit Wochen auf Hochtouren und das auch in Russland“, berichtet Ulrich Weigel. Das Auswärtige Amt in Moskau und der Kulturattachée des Generalkonsulates in Jekaterinburg haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Dr. Eva Bender aus Marburg und der Heimathistoriker Heinz Blöcher aus Eschenburg sind ebenfalls für die Mountainbiker aktiv. Zurückgreifen können sie auch auf Experten aus der Industrie, wie den Geschäftsführer von Buderus Guss, Gerhard Pfeifer, der von 2011 bis 2016 Präsident von Bosch für die ehemalige Sowjetunion und die Mongolei war – mit Dienstsitz in Moskau.

Mountainbiker wollen mit Hilfe der Leser mehr über die Russlandhessen erfahren

Wie immer sind die Mountainbiker, die 2016 mit dem Otto-Ubbelohde-Preis ausgezeichnet worden sind, bemüht, im Vorfeld ihrer Reise Hinterländer Spuren in ihrem Zielgebiet aufzuspüren. „Wir sind mittlerweile fündig geworden“, sagt Weigel. So sind Ende des 18. Jahrhunderts innerhalb von nur sechs Jahren mindestens 75 Menschen aus der Region dem Ruf der Zarin Katarina in das Wolgagebiet gefolgt. Viele stammten aus dem Wetzlarer Raum, aber auch aus Marburg, Damshausen, Buchenau, Biedenkopf, Treisbach und Roth.

„Wir haben nun die Hoffnung, vor allem mit Hilfe der Leser mehr über den Verbleib dieser sogenannten Russlandhessen und deren weitere Lebensgeschichte in Russland zu erfahren“, sagt der Mountainbiker. Viele Nachfahren der Auswanderer seien mittlerweile wieder nach Deutschland und damit zu den Wurzeln ihrer Vorfahren zurückgekehrt. Ganz besonders interessiert sich die Gruppe für Valentin Adam (Momberg/Marburg), Johannes Arnold (Damshausen/Biedenkopf), Johannes Becker (Biedenkopf), Johann Ludwig Koch (Buchenau/Biedenkopf), Konrad Kump (Hirzenhain) und Joseph Berger (Rodheim-Bieber/Wetzlar). Alle sind zwischen 1763 und 1769 ausgewandert. Hinzu kommt noch der im Jahr 1766 geborene Johann Georg Dam (Eschenburg).

„In dieser Projektphase ist es für uns sehr wichtig herauszufinden, wo diese hessischen Auswanderer sichtbare Spuren hinterlassen haben“, erklärt Weigel. Interessant seien etwa Kultureinflüsse, Baudenkmäler oder gar Produkte.

So haben die Mountainbiker bereits gehört, dass es einen sehr bekannten Senf geben soll, der heute noch produziert wird und der angeblich „wolgadeutsche“ Wurzeln hat. „Wie immer suchen wir auch einen Bezug zu Fahrrädern“, fügt Weigel hinzu. Nicht zuletzt habe man bei vergangenen Touren gerne deutsche Schulen besucht und den Schülern das eigene Projekt erläutert.

Schon jetzt stehen Krasnoarmeisk, Saratow und Wolgograd (Sarepta) als Ziele fest. Die weitere Routenplanung wollen die Mountainbiker vom Ergebnis der Recherchen abhängig machen. Am Projektende soll es wie immer eine Präsentation und eine Broschüre zu der reise und den Rechercheergebnissen mit GPS-Daten geben.

Kontakt: E-Mail: mail@ hinterlaendermountainbiker.de, (01 51) 28 08 53 55, www.hinterlaendermountainbiker.de