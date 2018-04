Ahnenforschung

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Volkshochschule Infos zur Ahnenforschung

Marburg Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema Ahnenforschung an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. April, von 13 bis 16.30 Uhr im Hessischen Staatsarchiv in Marburg statt. Die Teilnahme kostet 6,40 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018