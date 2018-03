Kita-Mitarbeiter

Auf gerade Haltung achten

Ständiges Bücken, Spielen in der Hocke und auf den Knien: Die Arbeit in der Kita ist für den Rücken eine Belastung. Erzieher sollten deshalb darauf achten, so oft wie möglich eine gerade Haltung einzunehmen, rät die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

