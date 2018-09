Tagestour

Auf zur Kaiserlinde

TOUR Tageswanderung nach Dillenburg

Bad Endbach Die Tourist-Information Bad Endbach bietet am Sonntag, 23. September, eine Tageswanderung von Dillenburg zur Kaiserlinde mit Besichtigung der Villa Grün an. Die circa zwölf Kilometer lange Strecke wird von einem der Landschaftsführer des Wandervereins „Natur Pur“ geführt, der unterwegs Interessantes über die heimische Flora und Fauna, historische Punkte und vieles mehr erzählt. Start ist um 9.30 Uhr am Parkplatz der Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach (Am Bewegungsbad 2). Ab hier wird in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt gefahren.

