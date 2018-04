Landsenioren

Ausflug zum Christenberg

Gladenbach Die Mitglieder der Landseniorenvereinigung Biedenkopf unternehmen eine Halbtagesfahrt zum Christenberg in Münchhausen. Die Gruppe fährt am Mittwoch, 20. Juni, um 13 Uhr mit dem Bus vom Gladenbacher Busbahnhof ab und kommt gegen 14 Uhr an. Zusteigeorte sind Runzhausen, Dautphe und Buchenau. In der Kirche auf dem Christenberg informiert Walter Holzapfel, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Münchhausen, über die Geschichte des Christenberges. Gegen 15 Uhr trinken die Teilnehmer in der örtlichen Waldgaststätte Kaffee. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr vorgesehen; Ankunft am Gladenbacher Busbahnhof ist gegen 18 Uhr.

