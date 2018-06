Von Peter Piplies

Ausschuss rät zu Entschuldung

Finanzen Bad Endbach soll durch Teilnahme an der Hessenkasse Zuschüsse bekommen

Bad Endbach Der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Endbach empfiehlt dem Parlament, an der Kassenkreditentschuldung des Landes teilzunehmen. Dazu wird die Hinterlandgemeinde an der so genannten Hessenkasse teilnehmen.

Copyright © mittelhessen.de 2018