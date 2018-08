Unfallflucht

Außenspiegel beschädigt

Polizei Verursacher flüchtet Richtung Biedenkopf

Lahntal-Sterzhausen Ein Unbekannter hat gestern in Sterzhausen den Außenspiegel eines Wagens beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer auf der Wittgensteiner Straße in Höhe des Hauses Nr. 31 zwischen 9.15 und 11.40 Uhr mit zu geringem Seitenabstand an einem in einer Parkbucht stehenden blauen VW Passat Kombi vorbei.

