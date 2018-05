Außenspiegel gestreift

Unfall Polizei sucht Verursacher

Dautphetal-Friedensdorf Ein unbekannter Autofahrer hat in der Friedensdorfer Galgenbergstraße den Außenspiegel eines schwarzen VW Golf touchiert und beschädigt. Laut Polizeiangaben geschah der Unfall am Samstag, 28. April, gegen 9.30 Uhr an der Ecke Rosengasse. Der mutmaßliche Verursacher bremste zwar kurz ab, fuhr dann aber laut Zeugen einfach weiter und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 300 Euro.

