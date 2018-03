Unfall

Auto angefahren und abgehauen

Gladenbach Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gladenbacher Marktstraße oder vor einem Lebensmittelmarkt in der Adolf-Theis-Straße ist ein Pkw am Donnerstag, 8. Februar, gegen einen grauen Opel gefahren. Der Astra weist vorne rechts einen Schaden auf (850 Euro). Der Unfall ereignete sich zwischen 7.30 und 11.30 Uhr. Polizeibeamte sicherten rote Farbanhaftungen, die dem Unfallverursacher zugeordnet werden können.

