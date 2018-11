Auto gezielt lahmgelegt

Polizei Platte Reifen durch Schrauben

Dautphetal-Dautphe Ein noch unbekannter Täter hat in Dautphe an zwei Tagen gezielt einen schwarzen Skoda Kombi lahmgelegt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll er Schrauben so vor die Reifen gelegt haben, dass sie nach dem Losfahren eindrangen und zu platten Reifen führten. Insgesamt kam es dadurch zu drei Reifenschäden. Die Taten ereigneten sich am Montag, 12. November, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr und sowie am Donnerstag, 15. November, zwischen 20.10 und 20.30 Uhr. Der schwarze Kombi stand jeweils in der Gladenbacher Straße auf dem Parkplatz einer Bäckerei.

Copyright © mittelhessen.de 2018