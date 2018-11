Auto wird verkratzt

Polizei Rund 2000 Euro Schaden

Angelburg Ein weißer Suzuki Swift ist zwischen Samstag, 3. November, 19.30 Uhr, und Montag, 5. November, 11 Uhr, einem unbekannten Vandalen zum Opfer gefallen. Der Wagen mit Marburger Kennzeichen war an verschiedenen Orten unterwegs. Wo genau die Sachbeschädigung passierte, ist deshalb nicht genau einzugrenzen. Jedenfalls stellte der Fahrer am Montagmorgen einen durchgängigen Kratzer an seinem Fahrzeug fest, der sich fast die komplette Fahrerseite entlang zieht. Es sieht so aus, als sei der Kratzer im Vorbeigehen ausgeführt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018