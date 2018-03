Spielhalle

Automaten aufgebrochen

Marburg Unbekannte verschafften sich am Mittwochmorgen, 28. März, gegen 5.30 Uhr gewaltsam Zugang in eine Spielhalle in der Straße „Bei St. Jost“ in Marburg. Laut Polizei ließen sie sich dabei auch nicht von der ausgelösten Alarmanlage abschrecken.

Copyright © mittelhessen.de 2018