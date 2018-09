Kollision

BMW beschädigt

Biedenkopf Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Nikolaustag zwischen 13.10 und 14.15 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Biedenkopf ereignet hat. An einem in der Einbahnstraße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten BMW der 1er Reihe entstand hinten rechts ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

