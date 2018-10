Männerfrühstück

Baake spricht in Günterod

Gemeinde Männerfrühstück und Gottesdienst

Bad Endbach-Günterod Der Journalist und Theologe Wolfgang Baake aus Wetzlar ist am zweiten November-Wochenende in Günterod zu Gast. Der frühere Geschäftsführer des Christlichen Medienverbundes KEP und spätere Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung wird am Samstag (10. November) beim Männerfrühstück der Freien evangelischen Gemeinde (FeG, Günteroder Straße 32) um 9 Uhr zu dem Thema „Die Macht der Manipulation durch die Medien – sind wir ihr chancenlos ausgeliefert?“ sprechen. Am Sonntag (11. November) um 10.30 Uhr wird der Theologe in der FeG Günterod im Gottesdienst predigen. Der Eintritt ist frei. Für das Männerfrühstück wird um Anmeldung gebeten bei Georg Brandt, (0 27 78) 29 03, E-Mail: gebibrandt@web.de.

