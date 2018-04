Bad Laasphe erkunden

Anmeldung Wanderung startet am Samstag

Bad Laasphe Die Tourist-Information Bad Laasphe bietet am Samstag, 7. April, eine geführte Wanderung an. Es wird rund um Bad Laasphe gewandert, die Teilnehmer können hier Punkte für den Wander-Fitnesspass sammeln. Die Tour startet um 13.30 Uhr am Haus des Gastes. Die Strecke ist rund acht Kilometer lang, die Teilnehmer werden etwa 2,5 Stunden unterwegs sein.

Copyright © mittelhessen.de 2018