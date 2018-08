Bäume am Friedhof sollen weichen

ORTSBEIRAT Gelände soll nicht zu kahl wirken

Gladenbach-Weitershausen Weil die Dachrinnen an der Friedhofshalle in Weitershausen immer von Blättern und Astwerk verstopft ist, sollen die Bäume in diesem Bereich nun entfernt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018