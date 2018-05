Von Björn Wisker und Andreas Schmidt

Bahnhofstraße wird aufgerissen

Verkehr Zahl der Fahrzeuge in der Hauptverkehrsstraße hat sich um 20 Prozent erhöht

Marburg Die Bahnhofstraße in Marburg senkt sich in Teilen ab, der Asphalt ist aufgesplittert, der Untergrund gibt nach. Die Nordstadt-Hauptverkehrsstraße wird aufgerissen – in diesem Sommer. Zeitgleich zur Sperrung der Weidenhäuser Brücke.

