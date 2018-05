Musiktheater

Begegnung mit „Frankie“

Musiktheater Samstag in der Alten Kirche

Weimar-Niederweimar Frankie hat Frankfurt verlassen und ein neues Engagement in Hamburg angenommen. Mit seinem Freund Sammy landet er in „Paules Bar“ in der Nähe der Reeperbahn. Hier sollen einst viele Stars der Musikbranche Stammgäste gewesen sein. Doch was ist heute dort los? Der Theaterverein Vorspiel 39 trifft am Samstag 12. Mai, in der Alten Kirche Niederweimar (Lindenweg 13) auf den Barpianisten Matthias Heuser alias „Frankie“.

