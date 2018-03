Benefizveranstaltung für Schmetterlingskinder

AKTIONSTAG Gesundheitszentrum lädt ein

BIEDENKOPF Unter dem Motto "Fit for charity" lädt das Physio Vital Gesundheitszentrum in Biedenkopf (Am Freibad) für Sonntag, 1. November, zu einer Benefizveranstaltung zugunsten der Interessengemeinschaft "Epidermolysis Bullosa" ein.

