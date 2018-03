Handwerkskammer

Biedenkopf Die Handwerkskammer Kassel bietet am 11. April und am 9. Mai eine betriebswirtschaftliche Beratung für Existenzgründer und Betriebe im Handwerk in Biedenkopf an.

