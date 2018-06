Handwerkskammer

Beratung für Existenzgründer

Biedenkopf Die Handwerkskammer Kassel bietet am Mittwoch, 11. Juli, eine betriebswirtschaftliche Beratung für Existenzgründer und Betriebe im Handwerk in Biedenkopf an. Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich. Sie findet bei der Kreishandwerkerschaft, Nikolauskirchstraße 18, statt. Ziel ist die unbürokratische Unterstützung von Existenzgründern und von Betriebsinhabern, die sich unternehmerisch verändern möchten. Ansprechpartnerin ist die Diplom-Ökonomin Barbara Eiffert.

