Sprechtag

Beratung für neue Gründer

Marburg Am Anfang jeder unternehmerischen Aktivität steht die Frage nach deren Finanzierung. Das ist ein Thema, über das am 7. und 28. März bei der Betriebsberatung mit einer Experten der Handwerkskammer Kassel (HWK) gesprochen werden kann.In der Kreishandwerkerschaft Marburg in Cappel an der Umgehungsstraße ist Diplom-Ökonomin Barbara Eiffert die Ansprechpartnerin.

