Bernd Schmidt in Amt eingeführt

PARLAMENT Ernennung des Bürgermeisters

DAUTPHETAL-DAUTPHE Der Wähler hat es bereits am 6. März bestimmt, offiziell ernannt und in sein "neues, altes" Amt eingeführt wurde Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) allerdings erst am Montag.

Copyright © mittelhessen.de 2016